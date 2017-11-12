رنا سماحة تطرح ألبومها الغنائي الشهر المقبل

كشفت الفنانة رنا سماحة، أنها تستعد خلال الفترة الحالية، للانتهاء من المراحل النهائية من ألبومها الجديد ” إسمه إيه “، مشيرة إلى أنها قررت طرح الألبوم الشهر المقبل، في الأسواق وتنتظر
التعليقات
Share this on WhatsApp
كشفت الفنانة رنا سماحة، أنها تستعد خلال الفترة الحالية، للانتهاء من المراحل النهائية من ألبومها الجديد ” إسمه إيه “، مشيرة إلى أنها قررت طرح الألبوم الشهر المقبل، في الأسواق وتنتظر
Share this on WhatsApp
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!