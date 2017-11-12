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رنا سماحة تطرح ألبومها الغنائي الشهر المقبل

on November 12, 2017 0 Comment
رنا سماحة تطرح ألبومها الغنائي الشهر المقبل

كشفت الفنانة رنا سماحة، أنها تستعد خلال الفترة الحالية، للانتهاء من المراحل النهائية من ألبومها الجديد ” إسمه إيه “، مشيرة إلى أنها قررت طرح الألبوم الشهر المقبل، في الأسواق وتنتظر

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