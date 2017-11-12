جورج وسوف يردّ على شائعة موته التي أزعجته on November 12, 2017

تلاحق شائعات الموت الفنان جورج وسوف، التي يردّ عليها مباشرة عبر الإعلام، وآخرها في إطلالة تلفزيونية له قبل نحو شهرين، قال فيها “عم يحكي معك المرحوم جورج وسوف”، أو من خلال نشر صور له في مناسبات مختلفة، تؤكد أنه بصحة وخير وعافية.

وهذه المرة كذّب جورج وسوف شائعة وفاته من الأردن، عبر فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبيل إحيائه حفلة في جامعة عمان الأهلية، حيث أشار إلى أن شائعات الموت تلاحقه قبل أي حفلة له.

وقال جورج وسوف في الفيديو “أسرع خبر أسبوعي عني هو خبر موتي. كلنا سنموت. انا بألف خير والحمد لله رب العالمين، ولكن في كل مرة أكون مرتبطاً بحفلة غنائية تنطلق أشاعة بانني متّ. ماذا تريدون مني يا أولاد الحلال. إرحموني قليلا. لدي حفلات خلال الفترة المقبلة في باريس في 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني. دائماً يلاحقوني بالإشاعات. أحياناً يقولون بأنني غير قادر على الكلام وأحياناً بأنني غير قادر على السير. الأيام هيك صارت”.

يشار إلى أن جورج وسوف أحيا بالأمس حفلة جماهيرية في الأردن من تنظيم “my magical music for events”، وذلك في صالة الأرينا في جامعة عمان الاهلية، هو الثاني له هذا العام بعد حفل مهرجان الفحيص.

ويستعد جورج وسوف لطرح ألبوم غنائي قبيل نهاية هذا العام، وهو يحمل عنوان “معالم الطريق”، وهو انتهى من تسجيل بعض أغنياته، والتي تعاون فيها مع عدد من الملحنين، من بينهم شاكر الموجي وصلاح الشرنوبي وطارق عاكف، بالإضافة إلى أغنية من توقيع الملحن الكبير الراحل بليغ حمدي، وأغنية أخرى بعنوان “يا عمر” من ألحان وليد توفيق، سجلها قبل عدة أيام في استديو طوني سابا.

ويشكل هذا الألبوم عودة الوسوف إلى طرح الألبومات بعد غياب عن طرحها منذ خمس سنوات، حيث اكتفى بطرح “السنغل” والتي كان آخرها أغنيّة “بندهلك” الّتي أصدرها بمناسبة عيد الحب في شهر شباط فبراير 2017.

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