“البافتا ” تكرم المخرج البريطاني كريستوفر نولان on November 12, 2017

تكرم الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم و التليفزيون “البافتا” المخرج البريطاني كريستوفر نولان في الأول من ديسمبر المقبل.

وأفاد موقع مجلة “سكرين أنترناشيونال” بأن حفل التكريم سيقام بمقر البافتا في العاصمة لندن.

وقد بدأ كريستوفر مشواره الفني عام 1998 بإخراج فيلم “فولوينج” وبعدها كتب وأخرج عدة أفلام ناجحة منها “مومينتو” (2000) و”أنسومنيا”(2002 ) و”ذا برستيج” (2006 ) و”إنسيبشن” (2010).

كما أخرج ثلاثية “ذا دارك نايت” (فارس الظلام) و”انترستيلر” ونال عنهما جائزتي” البافتا” و”الأوسكار” لأفضل مؤثرات بصرية.

وكتب وأخرج كريستوفر فيلم “دونكيرك” الذي تدور أحداثه حول الحرب العالمية الثانية ، والفيلم بطولة مارك رايلانس و توم هاردي.

وستتاح تذاكر الحفل ابتداء من يوم الجمعة المقبل على الموقع الرسمي للبافتا.

التعليقات