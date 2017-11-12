إسعاد يونس تؤكد على أهمية أكاديمية الفنون المصرية on November 12, 2017

كشفت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، خلال الندوة الفنية التي حضرتها ضمن فعاليات منتدى الشباب العالمي المنعقد في شرم الشيخ، أن أكاديمية الفنون هي من أقوى الأكاديميات الفنية على مستوى العالم، فهي الوحيدة التي تجمع كل أشكال الفنون من بالية ومعهد سينما ودراسة مسرح ومعهد الموسيقى.

وأشارت يونس إلى أنها هي المنبع الذي من الضروري أن يشع الفن على المدارس لتربية أجيال متذوقة للفن وتربية نشأ محب للحياة، موضحة أن القوة الناعمة هي التي سوف تتغلب على التطرف، ومؤكدة على ضرورة أن يكون في المناهج الدراسية مناهج فنية تساعد على الرقي الروحي والعقلي للأجيال القادمة، مضيفة أن اسم أكاديمية الفنون يكفي للقيام بهذا الدور، وأن الدكتور الراحل ثروت عكاشة، وزير الثقافة السابق، له الفضل في عمل هذه الأكاديمية التي تجمع فيها كل الفنون الإنسانية.

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