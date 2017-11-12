أطباء لشاكيرا: لا تغني! on November 12, 2017

ألغت المغنية الكولومبية شاكيرا حفلات عدة كانت مقررة في أنحاء مختلفة من أوروبا.

وكتبت شاكيرا على حسابها في إنستغرام أنها ألغت عدة حفلات في أوروبا، بسبب مشاكل صحية ألمت بالحبال الصوتية في حنجرتها.

وألغت الفنانة أولا الحفل المقرر إقامته، في 8 نوفمبر الجاري، في مدينة كولن الألمانية، وقالت شاكيرا آنذاك إنها تتعالج لدى أخصائيين، على أمل أن تشفى وتستعيد عافيتها وصوتها لتتمكن من الغناء في حفلة باريس، لكنها لم تتماثل للشفاء، ونصحها الأطباء بالحفاظ على صوتها والامتناع عن الغناء حاليا إلى أن تتعافى كليا.

يذكر أن الفنانة الكولومبية البالغة من العمر 40 عاما، ألغت حفلاتها أيضا في باريس وأمستردام.

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