“Bad Moms Christmas” يُحقق 33 مليون دولار في أسبوعه الأول on November 11, 2017

حقق فيلم الكوميديا العائلي “Bad Moms Christmas” بطولة الثلاثي ميلا كونيس وكريستين بيل ووكاثرين هان، نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر الأميركي خلال أسبوعه الأول، حاصدًا إيرادات بلغت 33 مليون دولار أميركي، بعد عرضه فى أكثر من 3,615 دور عرض سينمائى، منذ طرحه الأحد الموافق 5 نوفمبر عام 2017، وفقا لما ذكره موقع بوكس أوفيس موجو الأميركي.

الفيلم ينتمى لفئة الكوميديا العائلية، وعلى غرار الجزء الأول الذى صدر فى عام 2016، تولى الثنائى جون لوكاس وسكوت مور تأليف وإخراج الفيلم، أما إنتاج الفيلم تتولاه المنتجة سوزان تود، بينما سيعمل بيل بلوك كمنتج تنفيذي.

الجزء الجديد من الفيلم يمثل عودة للبطلات الثلاث للعمل سويا بعد نجاحهن فى النسخة الأولى من الفيلم، الذى حقق فى فترة عرضه إيرادات وصلت إلى 113 مليون دولار على مستوى شباك التذاكر المحلى، وعلى الصعيد الدولي حقق الفيلم 179 مليون دولار، وستدور أحداث الجزء الجديد حول زيارة والدتهم لقضاء فترة أعياد الميلاد بجوارهن.

يذكر أن فيلم أمهات سيئات Bad Moms صدر عام 2016 من إخراج وكتابة جون لوكاس وكوت مور. بطولة ميلا كونيس، كريستين بيل، كاثرين هان، وتدور قصته حول 3 أمهات، آيمى، كارلا وكيكى اللاتى يعشن في حي هادئ فى ألينوى، ومحاولتهن الدائمة بأن يكن أمهات خارقات ومثاليات بالرغم من أحلامهن المختلفة، حتى يأتى اليوم الذي لا يستطعن فيه التحمل ويقررن أن يتمردن على القوانين التي وضعها نادى الأمهات.

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