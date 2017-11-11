هاني شاكر يكشف علاقته بعبدالحليم حافظ في صالون أنوشكا on November 11, 2017

يحلّ الفنان ونقيب الموسيقيين هاني شاكر ضيفًا على برنامج صالون أنوشكا، الأربعاء المقبل ، ويُعرض البرنامج على قناة dmc ،في التاسعة مساءً وهو من تقديم الفنانة أنوشكا، ويتحدث هاني عن علاقته بعمالقة الفن والغناء منهم علاقته بالفنان عبد الحليم حافظ ،وسيغني خلال الحلقة أغنية أم كلثوم حيرت قلبى معاك ،بجانب الغناء مع أنوشكا ،كما يتحدث شاكر عن ابنته الراحله دينا التي توفيت في سن صغيرة بسبب إصابتها بمرض السرطان ،وتركت اثنين من الأطفال ،بجانب الحديث عن عمله كنقيب الموسيقيين.

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