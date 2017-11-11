منة فضالي تغضب جمهورها بسبب صورة بدون بنطلون on November 11, 2017

نشرت الفنانة منة فضالي، منذ قليل، صورة جديدة لها، تسببت في إثارة غضب جمهورها، خاصة أنها ظهرت خلالها مرتدية بلوزة قصيرة بدون بنطلون، وعلقت “منة”، على الصورة، عبر صفحتها الشخصية على موقع “انستغرام”، قائلة: “أنا مش أفضل واحدة بس مش مزيفة”.

وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير، معبرين عن غضبهم من ظهورها ببعض الملابس الجريئة، فيما حرص البعض على السخرية من ملابسها التي فشلوا في تحديد ما إذا كانت ملابس للمنزل أم للخروج خاصة أنها ارتدت “شبشب” بسيط في قدمها.

وتواصل منة تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس” والمسلسل من بطولة “جمال سليمان، محمود عبد المغني، صابرين، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد صفوت، كمال أبو رية، محمود الجندي، عفاف رشاد، تامر ضيائي، عمرو صحصاح، نادية رشاد، ضياء الميرغني، ماجد الشريف، هنادي هاني مهنى”، ويواصل نجومه التصوير حاليًا ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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