محمد فؤاد وسيمون وفارس على الملصق الدعائي لـ”حفلة القرن” on November 11, 2017

أصدرت وكالة “الأهرام” عن الملصق الدعائي لحفل القرن الغنائي، المقرر إقامته أول يوم في شهر ديسمبر/كانون أول المقبل في استاد القاهرة، وظهر على الملصق الدعائي صورًا لعدد كبير من المطربين المشاركين في الحفلة، ويصل عددهم لـ20 مطربًا.

ورُفع الستار عن فكرة إقامة الحفل مساء الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول في مؤتمر صحافي لكشف تفاصيل “حفلة القرن”، الذي يضم أكثر من 20 نجمًا من جيل الثمانينيات والتسعينيات.

وتقوم الفكرة على جمع كل هؤلاء النجوم لأول مرة في حفلة واحدة تحت مسمي “Cassette stars music festival” ، وكشف المؤتمر عن موعد الحفل المقرر إقامته أول ديسمبر/كانون أول المقبل في إستاد القاهرة الدول.

وحضر المؤتمر عدد من نجوم الغناء في الثمانينيات والتسعينيات منهم منى عبد الغني وعلاء عبد الخالق وحنان وحسام حسني وسيمون وعلي حميدة وحسن عبد المجيد وإسماعيل البلبيسي وحنان، وخالد منيب وداليا وإبراهيم عبد القادر وأحمد جوهر وحمدي بتشان.

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