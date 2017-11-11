كندة علوش ترد على شائعات حملها بفيلم ” البدلة” on November 11, 2017

رفضت الفنانة كندة علوش التعليق على شائعات حملها والتي انتشرت أخيرًا بشكل كبير، بخاصة إنها متزوجة من الفنان عمرو يوسف منذ أشهر، وجاء رد كندة من خلال تعاقدها علي المشاركة في بطولة فيلم “البدلة” الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني ، ومن تأليف أيمن بهجت قمر ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، ويشارك فيه الفنان أكرم حسني، محمد ثروت ،الفيلم من إخراج ماندو العدل وإنتاج وليد منصور.

ومن ناحية أخرى تعاقدت كندة على المشاركة في مسلسل درامي جديد سيعرض في رمضان المقبل، علمًا أن كندة انتهت من تصوير دورها في فيلم سري للغاية الذي يشارك فيه نخبه من الفنانين .

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