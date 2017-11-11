كاظم الساهر يُؤكّد أنه لم يُتاجر يومًا بالإبداع on November 11, 2017

نفى الفنان العراقي كاظم الساهر، كل المعلومات التي وردت عن عزمه دعم مجموعة من الفنانين بعدد من ألحانه مقابل بدلات مالية عالية، واستغرب تلك الناحية التي لم يسبق أن حصلت معه خلال أعوام عمله في الساحة الفنية.

وقال كاظم الساهر: “لم أتاجر يوما بالإبداع ولست بائع ألحان، ومن فبرك تلك الأخبار يدرك أن ألحاني ليست سلعة على الإطلاق، وفي حال تعاونت مع أحد الفنانين يكون ذلك نابعا من قناعتي بأصواتهم ومواهبهم”.

وأضاف الفنان العراقي: “أنا لا أرد على مثل تلك الاتهامات التي ربما تخرج إلى العلن بين الحين والآخر بهدف إثارة الرأي العام أو لفت الانتباه على صناعها, والأهم هو ثقة الناس بي وبالخيار الفني الذي التزمت به ولم أتخلّ عنه حتى بات يحتل جزءا كبيرا من كياني كفنان وإنسان”.

ولا يُفضّل الساهر التحدث كثيرا عن أسرته وحياته الخاصة لكنه في نفس الوقت لا يخفي محبته للعائلة بالصيغة التي يراها مناسبة وتعبر عن مشاعره بعيدا عن الأضواء.​

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