فيديو .. ما أول كلمة قالتها شادية بعد إفاقتها من جلطة دماغية on November 11, 2017









أكد خالد شاكر، ابن شقيقة الفنانة شادية، تحسن حالتها، مشيرا إلى أنها تعرفت عليه لأول مرة بعد إصابتها، وطلبت منه مغادرة المستشفى، حسبما نقل «موقع العربية.نت».

كانت شادية قد تعرضت قبل أسبوع لأزمة صحية، إثر إصابتها بجلطة دماغية، ونقلت على أثرها إلى مستشفى الجلاء العسكري.

وعبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، قال نجل شقيقتها إنها بدأت تستعيد وعيها، وإن أول كلمات قالتها له هي: «عايزة أروح»، وبدأت في الحركة والتواصل مع المحيطين بها، ولكن بصعوبة.

وكتب شاكر عبر حسابه: «الحمد لله والشكر لله.. ببركة دعاكم تعرفت على الحاجة شادية وقالت لى: «عايزة أروح».. وحركت أيدها المصابة.. وتواصلت معنا على فترات.. حتى ولو كانت كل التحركات والكلمات بصعوبة فنحن بإذن الله على طريق الشفاء بعون الله».

ونجح الأطباء في إذابة الجلطة الدماغية التي أصيبت بها شادية، ولكنها تعرضت بعدها لالتهاب رئوي، حسبما أكد ابن شقيقها خالد شاكر لبرنامج «مع أحمد شوبير».

وأعلنت شادية اعتزالها الفن في عام 1986، وكان آخر أعمالها الفنية مسرحية «ريا وسكينة»، وهي المسرحية الوحيدة التي قدمتها طوال مشوارها الفني الطويل.

وفى لفتة إنسانية أمس من الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه، حرصا على زيارة الفنانة شادية بالمستشفى فور وصولهما لمطار القاهرة عائدين من مدينة شرم الشيخ، عقب انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم.



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