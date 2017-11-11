فارس كرم يُحيي حفلة غنائية في دبي الجمعة المقبلة on November 11, 2017

يستعد المطرب اللبناني فارس كرم، لإحياء حفلة غنائية كبيرة، الجمعة المقبلة، في القرية العالمية في مدينة دبي في دولة الإمارات، سيقدم فارس خلال الحفلة عددًا من أغانيه المتنوعة، من ناحية أخرى، قررت شركة روتانا طرح ألبوم المطرب اللبناني الشهير فارس كرم، مع بداية شهر ديسمبر/كانون أول المقبل، وعقد المطرب فارس كرم مؤخرًا جلسة عمل مطولة مع المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، للسماع إلى أغنيات الألبوم بعد أن انتهت عمليات الماستر والطباعة الخاصة به.

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