غادة عبدالرازق بين مصر ولبنان لدراسة أحد العروض on November 11, 2017

كشفت معلومات خاصة أن الممثلة المصرية غادة عبدالرازق تدرس في الوقت الحالي عرضا من شركة إنتاج خليجية من أجل تصوير مسلسل جديد بين مصر ولبنان، يتناول موضوع اجتماعي درامي يصب في خانة فارق السن بين سيدة وحبيبها، وتفيد المعلومات بأن الممثل اللبناني علي سيف الدين مرشح للقيام بدور البطولة إلى جانب النجمة المشار إليها.

وتقول المعلومات لـ”العرب اليوم” إن مخرج العمل مصري أيضا وأن ثمة مشاهد سوف يتم تصويرها في العاصمة اللبنانية بيروت قبل أن يصار المضي بعملية التنفيذ في القاهرة بمشاركة نجوم مصريين معروفين، وتؤكد المعلومات أن هناك ميزانية تفوق المليون دولار رصدت من أجل إنتاج ذلك العمل المسلسل المؤلف من 30 حلقة.العمل بات على نار حامية ومن المقرر توقيع العقود الخاصة بالفنانين خلال الأيام القليلة المقبلة.​

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