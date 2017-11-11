عمرو دياب يعود إلى شيرين رضا بعد 25 عامًا من انفصالهما on November 11, 2017

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف مصدر مقرب من الفنان عمرو، أنه رشح طليقته الفنانة شيرين رضا للعودة للتمثيل مرة اخرى، وذلك لمشاركته في فيلمه الجديد، موضحًا أن النجمة الحسناء لم تحسم موقفها من هذا العرض حتى هذه اللحظة، رغم بدء التحضيرات له، حيث ترى شيرين أن أكثر من سبب يحمسها لهذا الفيلم، أبرزها علاقة الصداقة التي تجمعها بطليقها “الهضبة” منذ سنوات، بالإضافة إلى مساحة الدور الكبير والشخصية المحورية التي تقدمها، علمًا أن هذا الترشيح لبطولة الفيلم جاء من عمرو دياب نفسه، الذي يشعر أن تواجدها أمر ضروري للعمل، وأن الشخصية تليق بها.

بعد سنوات عديدة من صمتها، وعدم حديثها عن تجربتها الشخصية مع الفنان الكبير، خاصة بعد طلاقهما المثير للجدل بعد قصة حب كبيرة بينهما، تحدثت شيرين رضا عن أسباب الطلاق، فقالت خلال لقاءها في برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديد على قناة “CBC”، حول حياتها العاطفية وعدم احتياجها لرجل في حياتها، معتبرة أن ابتعادها عن الرجال هو سر جمالها، وأضافت: “عمرو دياب لم يعقدني من الزواج، ليس على المرء أن يجرب شيء 30 مرة ليعرف أنه فاشل، أنا فاشلة وأحب أشياء كثيرة غير الزواج”.

أما حول أسباب الطلاق ومن منهما كان السبب في فشل الزيجة، قالت شيرين رضا: “هو المشروع نفسه فاشل، لكن سبب فشل الزيجة كان أنا، لا يمكن أن أقول أن عمرو فاشل، لأن عمرو ناجح في كل شيء يفعله، يمكن فشلنا كزوجين، لكن أنا فاشلة بآرائي، بأنني لا أريد شخصًا يقول لي ما علي فعله، لذلك دائما أقول أنني التي كنت فاشلة”.

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