عرض فيلم “Vitamin” على “MTV” مساء السبت on November 11, 2017

يشاهد متابعو قناة “MTV” فيلم “Vitamin”، الذي تدور أحداثه حول حول ثلاث فتيات، هن زمرد (ماغي بو غصن) وإسعاف ( فرح بيطار) ورافعة (مي سحّاب)، يعشن في ضيعة بير المير اللبنانيّة، ويحلمن بالخروج منها لتحسين أوضاعهن الاجتماعيّة وتحقيق طموحاتهن، فلا يجدن أمامهن سوى سرقة شاحنة محمّلة بالمال ليتبيّن أنها تحتوي على مادة أخرى، في هذه الأثناء يرسل صاحب الشاحنة تحريين من بيروت، وهما جمال (كارلوس عازار) وطلال (فؤاد يمّين)، ليكشفا عن هوية السارق، فيذهبان إلى ضيعة بير المير، وتبدأ رحلة بحثهما عن السارقين، فيغرمان بزمرد وإسعاف.

ويشار إلى أن “Vitamin” فيلم لبناني كوميدي رومانسي من إنتاج “Eagle Films”، كتابة كلود صليبا وإخراج إيلي.ف حبيب، وبطولة ماغي بوغصن وكارلوس عازار، مع كارلا بطرس وبيار جامجيان وشكران مرتجى وفؤاد يمّين ومي سحّاب وفرح بيطار.

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