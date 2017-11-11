زينة تعود إلى التصوير مرة أخرى بعد تعافيها من إصابتها on November 11, 2017

تستعد الفنانة زينة للعودة إلى لتصوير مشاهدها في فيلمها الجديد “كارما” مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، بعد إزالة الجبيرة التي وضعها لها الطبيب المعالج في قدمها، لاسيما وأن المخرج خالد يوسف قام بتغيير خطة التصوير.

وأصيبت زينة بالتواء في قدمها نتيجة السقوط عكس الاتجاه، مما أجبرها على الحصول على إجازة من تصوير الفيلم طوال الأسبوعين الماضيين من أجل الراحة حتى تشفى من هذه الإصابة، ويذكر أن فيلم “كارما” يمثل التعاون السينمائي الأول بين زينة والمخرج خالد يوسف، ويشاركها في البطولة عمرو سعد، غادة عبد الرازق، خالد الصاوي، ماجد المصري، حسن الرداد، دلال عبد العزيز، مجدي كامل، وفاء عامر، إيهاب فهمي، وسارة نخلة، وآخرون، ومن المقرر طرحه في السينمات مطلع العام المقبل.

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