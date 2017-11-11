رانيا فريد شوقي تبدأ تصوير “أبو العروسة” في شبرامنت on November 11, 2017

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي أنّها بدأت صباح الجمعة تصوير أولى مشاهدها في مسلسل “أبو العروسة” في أستوديوهات شبرامنت، مشيرة إلى أنّها ستقدم دورًا جديدًأ ومختلفًا، متوقعة أنّه سينال إعجاب السيّدة المصرية، لأن الموضوع يتناول خيانة الزوج لزوجته ومسامحتها له، غير أنّه بعد أن وعدها بعدم تكرار هذا الأمر إلّا أنّه يعود إلى خيانتها من جديد، وقالت ممازحة “أتمنّى أن لا يغضب منّي الرجال”، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي ويشارك فيه الفنان سيد رجب، سوسن بدر ونيرمين الفقي، ومن المقرر عرضه على قناة dmc مع بداية العام المقبل.

يشار إلى أنّ رانيا أعربت عن سعادتها برد فعل الجمهور عن شخصية زينة التي تقدمها في مسلسل “سلسال الدم 4” الذي يعرض على قناة أم بي سي، خاصة أنّ الشخصية شهدت تحولًا كبيرًا خلال أحداث المسلسل.

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