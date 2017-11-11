الغني المثلي اللبناني حامد سنو: الحكومة الأردنية لطيفة on November 11, 2017

نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن مغني الروك اللبناني حامد سنو، أن المتاعب والمضايقات التي تلاحقه بسبب “مثليته الجنسية”، سواء في الدول العربية او الاجنبية .

ويعد سنّو، المغني الرئيس في فرقة “مشروع ليلى”، وهو الشاب الذي يعتبر أحد أشهر المثليين في الوطن العربي، تحولت قضيته بعد إشهار ميوله المثلية على الملأ، إلى قضية حقوق إنسان، وليس فقط قضية مغن يتعرض للمضايقات.

وخلال حديثه ، علق سنو على الغاء الحكومة الاردنية قبل اشهر ، مشروع ليلى، ورفضه شعبيا وحكوميا ، وعللت السلطات الأردنية آنذاك المنع بسبب كلمات الأغاني في المرة الأولى، وبسبب ميول سنو المثلية في المرة الثانية.

وقال : “إن الحكومة الاردنية حقاً حكومة لطيفة جدا “.

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