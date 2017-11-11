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تطور مفاجئ في الحالة الصحية للفنانة شادية

on November 11, 2017 0 Comment
تطور مفاجئ في الحالة الصحية للفنانة شادية

فاجئ الشاب خالد شاكر، نجل شقيق الفنانة الكبيرة شادية جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتحسن حالتها الصحية.

وكتب “خالد” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحمد لله والشكر لله. ببركة دعاكم تعرفت عليا الحاجة شادية وقالت لي “عايزة أروح” وحركت يدها المصابة، وتواصلت معنا على فترات حتى ولو كانت كل التحركات والكلمات بصعوبة. فنحن بإذن الله على طريق الشفاء بعون الله”.

وتابع: “دعاكم ثم الرعاية العظيمة والمخلصة من القائمين عليها تحدث المعجزات بإذن الله. واصلوا الدعاء فهو السبيل إلى الشفاء بمشيئة الله”.

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