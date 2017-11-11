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بشرى تُعرب عن سعادتها بمشاركتها في منتدى شباب العالم

on November 11, 2017 0 Comment
بشرى تُعرب عن سعادتها بمشاركتها في منتدى شباب العالم

كشفت الفنانة بشرى، عن قراءتها لأكثر من سيناريو لأعمال سينمائية ودرامية، ستحدد من بينها العمل الذي ستبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، خاصة إنها تبحث عن نوعية معينة من الأدوار، كما أعربت بشرى عن سعادتها بالمشاركة في منتدى شباب العالم، في دورته الأولى وأشادت بالتنظيم الخاص بالمنتدى، وحتى الجلسات النقاشية التي تناولت عددًا من الموضوعات والقضايا المهمة، كما تفاجأنا بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان حريصًا على المشاركة في جلسات الحوار.

وأضافت :”حضرت أكثر من جلسة منها ما يخص الفن، ودوره في تغيير مفاهيم العنف المنتشرة في جميع أنحاء العالم، كما أشارت إنها حاولت أن تبحث عن الموضوعات التي تهتم بها مثل قضايا المرأة أو الجلسات النقاشية الخاصة بالفن، والقريبة من أفكاري واتجاهاتي، يذكر أن بشرى انتهت مؤخرًا، من تصوير دورها في مسلسل الطوفان، والذي قدمت من خلاله دور امرأة مطلقة ولديها ابن، المسلسل يعرض على قناة dmc، خلال هذه الأيام.

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