النجمة سهر الصايغ تنضم لأبطال فيلم “سوق الجمعة” on November 11, 2017

وقع المنتج والمخرج أحمد عبد الباسط مع الفنانة سهر الصايغ على المشاركة في بطولة فيلم “سوق الجمعة”، والذي بدأ مخرجه سامح عبد العزيز تصويره خلال الأيام الماضيه في ستديو مصر في الديكور الرئيسي للعمل وهو السوق والحارة الشعبية.

وجاء انضمام سهر الصايغ للمشاركة في فيلم “سوق الجمعة” بعد أيام من تصوير العمل حيث تعاقد “عبد الباسط” خلال الفترة الماضية مع عمرو عبد الجليل ومحمد لطفي وصبري فواز ودلال عبد العزيز وريهام عبد الغفور ونسرين أمين وسلوى محمد علي ومحمود حجازي ومحمد عز والفيلم من قصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبد العزيز وانتاج فيلم أوف ايجيبت أحمد عبد الباسط وأيمن عبد الباسط

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