النجمة سهر الصايغ تنضم لأبطال فيلم “سوق الجمعة”

وقع المنتج والمخرج أحمد عبد الباسط مع الفنانة سهر الصايغ على المشاركة في بطولة فيلم “سوق الجمعة”، والذي بدأ مخرجه سامح عبد العزيز تصويره خلال الأيام الماضيه في ستديو مصر في الديكور الرئيسي للعمل وهو السوق والحارة الشعبية.
وجاء انضمام سهر الصايغ للمشاركة في فيلم “سوق الجمعة” بعد أيام من تصوير العمل حيث تعاقد “عبد الباسط” خلال الفترة الماضية مع عمرو عبد الجليل ومحمد لطفي وصبري فواز ودلال عبد العزيز وريهام عبد الغفور ونسرين أمين وسلوى محمد علي ومحمود حجازي ومحمد عز والفيلم من قصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبد العزيز وانتاج فيلم أوف ايجيبت أحمد عبد الباسط وأيمن عبد الباسط
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