الفنانة ريهام عبد الغفور بائعة في فيلم “سوق الجمعة” on November 11, 2017

انضمت مؤخرًا الفنانة ريهام عبد الغفور، لأسرة فيلم “سوق الجمعة”، والتي تجسد من خلاله شخصية نجاة، وهي بائعة ساندويتشات كبدة على عربة، في سوق الجمعة، يستغلها عشيقها في أفعال غير شريفة، ضمن أحداث الفيلم.

وكانت قد انتهت ريهام من تصوير عدد من مشاهدها داخل استوديو مصر، والتي جمعتها ببطل العمل عمرو عبد الجليل ونسرين أمين ودلال عبد العزيز، والفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام اليوم الواحد، حول عالم سوق الجمعة والأسر، التي تسكن في هذا السوق والوافدين عليه والتجار، وما يحدث من مفارقات طوال هذا اليوم، وتنتج عنها الكوميديا ضمن الأحداث.

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