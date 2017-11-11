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» الصور الأولى مِن عقد قران “ويزو” نجمة “مسرح مصر”
الصور الأولى مِن عقد قران “ويزو” نجمة “مسرح مصر”
on November 11, 2017
احتفلت الممثلة دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو” نجمة “مسرح مصر” بعقد قرانها السبت، على شريف حسني في أحد مساجد القوات المسلحة.وحضر عقد القران عدد كبير من أبطال مسرح مصر منهم أشرف عبدالباقي، ومصطفى خاطر وزوجته، وحمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح، وكريم عفيفي، وندى السبكي ومحمد عبدالفتاح “توتا”، وحامد الشراب.
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