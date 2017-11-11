إعادة حلقة المطربة أصالة في “صاحبة السعادة” الإثنين on November 11, 2017

قررت قناة “سي بي سي”، بعد النجاح الكبير الذى حققته حلقة الفنانة “أصالة” في برنامج “صاحبة السعادة”، وبناء على طلب الجمهور، إعادة عرض الحلقة مرة أخرى على شاشتها، الإثنين المقبل. وخلال الحلقة، غنت المطربة للمرة الأولى أغنيات من ألبومها الذي أصدرته أخيرً، بعنوان “مهتمة بالتفاصيل”، وكانت مفاجأة الحلقة الممثل الشاب محمد الشرنوبي، الذي حضر الحلقة وغنى مع أصالة أغنية “مين فينا”، التي لحنها ضمن أغاني الألبوم، كما تحدثت أصالة عن اختيارات أغاني ألبومها الجديد وعن حياتها الأسرية مع زوجها، المخرج طارق العريان، وأبنائها.

ويذكر أن برنامج “صاحبة السعادة” تقدمه الفنانة إسعاد يونس، الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على شاشة “سي بي سي”، الساعة 11 مساءً.

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