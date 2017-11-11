أحلام تُعلِّق على قرار انفصالها عن لجنة تحكيم “the voice” on November 11, 2017

استغربت الفنانة الإماراتية أحلام الحملات التي واكبت انفصالها عن لجنة تحكيم برنامج “the voice”، وأشارت إلى أن كل شيء في الحياة قسمة ونصيب، رافضة أن تدخل في جدال بشأن صيغة المؤامرة والأزمات السياسية.

وقالت في اتصال هاتفي لها مع “العرب اليوم”: “باختصار الموضوع يتعلق ببرنامج فني وأنا فنانة وكل الأمور واردة في الحياة وهناك تحليلات تريد نقل المسألة إلى الجانب السياسي، وهنا أؤكد انتمائي ووفائي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتقديري لشاشة الـ”mbc” وهنا يقف النقاش والتحليلات والتكهنات”.

كانت أحلام أصبحت خارج لجنة التحكيم في البرنامج المشار إليه بقرار إداري من تلك المحطة، وهي الناحية التي لم ترضَ بها، فقررت الرحيل دون السؤال عن الأسباب لاعتبارها أنها شكلت إضافة إلى الفكرة التلفزيونية التي تهتم باكتشاف الهواة في الوطن العربي.​

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