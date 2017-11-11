أحلام تنفي رفضها تقديم أي أغنية وطنية للإمارات on November 11, 2017

كتبت المطربة الإماراتية أحلام فى تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر”، ردًا على سبب عدم تقديمها أغاني وطنية لبلادها، وغردت قائلة: “لم يطلب مني أي شخص فى الإمارات لا شاعر ولا ملحن ولا موزع ولا فنان، أن أعمل عمل وطني لبلدي الإمارات ورفضت، وأتشرف بأي عمل لبلادي، بس حسبي الله ونععم الوكيل في كل من ظلمني”.

وتأتي تغريدة أحلام السابقة، بعد أن قررت شبكة MBC السعودية، وبشكل مفاجئ أن تستبدلها بمطربة كويتية، في لجنة تحكيم برنامج The Voice، وكان برنامج المسابقات الغنائية The Voice، أعلن عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، عن حلول المطربة الكويتية نوال بدلا من أحلام في لجنة التحكيم، إلى جانب المطربة اللبنانية إليسا، والمطرب المصري محمد حماقي، والمطرب اللبناني عاصي الحلاني.

وتكهن عدد من مغردي “تويتر”، أن سبب استبدال أحلام بالكويتية نوال، هو عدم وضوح موقفها من الأزمة الخليجية القطرية، خاصة وأن زوجها بطل سباقات الراليات مبارك الهاجري قطري الجنسية.

كانت ترددت أنباء عن رفض الفنانة أحلام المشاركة فى أغنية “قولوا لقطر”، لزواجها من رياضي قطري شهير، يذكر أن مجموعة من الفنانين طرحوا عملًا غنائيًا ينتقد سياسات الدوحة بعنوان “قولوا لقطر” من كلمات الشاعر علي الخوار وألحان فايز السعيد، وقام بغنائها حسين الجسمي، وميحد حمد، وعلي بن محمد، وأحمد الهرمي، وعيضة المنهالي، وفايز السعيد، وفؤاد عبدالواحد، وحمد العامري.

التعليقات