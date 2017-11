أحلام تنفي رفضها تقديم أي أغنية وطنية للإمارات on November 11, 2017

وتأتي تغريدة أحلام السابقة، بعد أن قررت شبكة MBC السعودية، وبشكل مفاجئ أن تستبدلها بمطربة كويتية، في لجنة تحكيم برنامج The Voice، وكان برنامج المسابقات الغنائية The Voice، أعلن عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، عن حلول المطربة الكويتية نوال بدلا من أحلام في لجنة التحكيم، إلى جانب المطربة اللبنانية إليسا، والمطرب المصري محمد حماقي، والمطرب اللبناني عاصي الحلاني.

