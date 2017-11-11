أبرز الأفلام المصرية “الفلتة” في ذاكرة المشاهد العربي on November 11, 2017

على مدار تاريخ السينما المصرية منذ حوالي 110 عامًا، أنتجت السينما آلاف الأفلام ولكن هناك أفلام فلته تظل عالقة في ذاكرة المشاهد، مهما مرت السنوات وفي هذا التقرير نلقي الضوء على بعضها من هذه الأفلام، الأرض بطولة الفنان محمود المليجي وإخراج يوسف شاهين وهو إنتاج 1970، ودارات أحداث الفيلم حول كرامة الفلاح في الحفاظ على أرضه في مواجهة الظلم الواقع عليه، من قبل الإقطاع ومازال هذا الفيلم يجذب المشاهد مهما تكررت إذاعته، على شاشات التليفزيونات العربية، وشهد الفيلم بداية للفنانة نجوى إبراهيم وعزت العلايلي .

ثم يأتي فيلم صغيرة على الحب إنتاج 1965 من إخراج نيازي مصطفى وبطولة سعاد حسني ورشدي أباظة، وتدور أحداثه حول فتاة تحاول أن تثبت موهبتها في الغناء فتنتحل صفة طفلة، حتى تستطيع أن تغني في التليفزيون وتفوز في مسابقة أقيمت خصيصًا للأطفال وبرع مخرج العمل في إظهار سعاد حسني، في مرحلة الطفولة بشكل عبقري .

ثم يأتي فيلم الرجل الثاني للمخرج الكبير عز الدين ذو الفقار، بطولة رشدي أباظة وسامية جمال وهو إنتاج الخمسينات، وتدور أحداثه حول شاب أرستقراطي، يتزعم عصابة تهريب ويحاول الهروب دائما من مراقبة الشرطة حتى يتم الأيقاع به في النهاية.

ثم يأتي فيلم النمر والأنثى عام 1989 للفنان عادل إمام والمخرج سمير سمير ومازال هذا الفيلم يلقي نجاحًا عند عرضه وتدور أحداتثه حول ضابط شرطة، يقوم بمحاولة إيقاع تاجر مخدرات عن طريق إدعائه أنه زوج إبنته التي يبحث عنها منذ سنوات.

ثم يكون فيلم العار عام 1983 وهو إخراج علي عبد الخالق وبطولة حسين فهمي ، نور الشريف وتدور أحداثه حول عطار يأخذ محل العطارة ستارًا، للإتجار بالمخدرات ولكنه يموت بعد إتفاقه على صفقة هيروين ويتولى أبناؤه إتمام الصفقة.

( العار _ صغيرة على الحب _ سعاد حسني _ الرجل الثاني ).

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