5 أفلام جديدة اختار صناعها أسماء غريبة للفت الانتباه on November 10, 2017

تشغل أسماء الأفلام واختيارها، بال صناعها من منتجين ومؤلفين وأبطال أيضا، بحثًا عن اسم يتم التسويق به تجاريًا ويتحقق من خلاله عناصر عدة أهمها التشويق والإثارة، لجذب انتباه الجمهور، إلى جانب أن يعبر عن فكرة العمل، وبالتالي من الممكن أن نجد فيلما واحدا فقط يخرج بأكثر من اسم منذ بداية تحضيره حتى يتم الاستقرار على عنوان نهائي يطرح به، وفي ظل ذلك اتجه عدد من صناع الأفلام الجديدة التي يتم تحضيرها حاليا، للاستعانة بأسماء غريبة وجمعتهم الصدفة على اختيار اسم يعبر بكلمة واحدة فقط سواء لقب لبطل العمل أو أسماء تشير إلى مكان وقوع أحداث الفيلم، أو رمز لشيء ما غير ذلك.

ويعد فيلم “البدلة” الذي اختاره المطرب تامر حسني لخوض المنافسة السينمائية به خلال الفترة المقبلة، من الأعمال التي يحمل عنوانها غرابة شديدة، وربما يحمل الكثير من علامات الاستفهام، ويشارك في بطولة البدلة إلى جانب تامر حسني، كل من أكرم حسنى، ودلال عبد العزيز، ومحمد ثروت، ومحمود البزاوى، وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور، وإخراج ماندو العدل.

ونفس الأمر ينطبق على الاسم الذي اختاره محمد رمضان لفيلمه الجديد، الذي انطلق تصويره أخيرًا، والذي يحمل عنوان “الديزل” وهو اسم الشهرة للشخصية التي يقدمها ضمن أحداث الفيلم، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، وهنا شيحة، وشيماء سيف، ومحمد ثروت، ومحمد علي رزق، وخالد كمال، ومقرر عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي المقبل.

ويستعد أيضا النجم أحمد السقا للمنافسة السينمائية بفيلم جديد يحمل عنوان “الفارس”، ويشير العنوان لشخصيته أيضا داخل أحداث العمل، الذي يتم حاليا تحضيره وتجهيزه استعدادا لانطلاق تصويره قريبا، ومرشح لبطولته منى زكي، ومحمود حميدة، وشيرين رضا، وظافر العابدين، وآخرون”، ومن المقرر انطلاق تصويره قريبا للحاق بعيد الفطر المقبل.

وينطبق ذلك على الفيلم الجديد، الذي يحمل عنوان “الطيارة” ويقوم ببطولته شريف رمزي، ويرمز اسم الفيلم لأحداثه التي تدور داخل طيارة، تضم عددا من الأشخاص وتحدث مشكلة كبيرة أثناء الرحلة التي يستقلونها، ويشارك في بطولته إلى جانب شريف رمزي، كل من محمد ثروت، ومحمود الجندي، وبيومي فؤاد، وإيهاب فهمي، وسلوى خطاب، ومدحت صالح وإنتاج ماكس ميديا وإخراج وليد الحلفاوي.

وعلى غرار فيلم “الطيارة” جاء أيضا اختيار صناع فيلم “الفندق”، الذي تم عرضه مؤخرا، لهذا الاسم نظرا لقصة العمل التي تدور حول عدد من الأحداث والمشاكل التي تجمع بين أبطال الفيلم داخل فندق، وهو من بطولة علا غانم، وأحمد بدير، وحجاج عبد العظيم، ومروى، وأحمد كرارة، ونجم مسرح مصر إبرام سمير، ومحمد الصاوي، وأحمد صادق، وأحمد الحلواني، ودعاء حجازي، والإعلامي عبد المجيد خضر، تأليف أسامة فهمي عبد الظاهر، ومن إخراج عاطف شكري.

التعليقات