ورطة إلهام شاهين بعد انسحاب مخرج “قطر الندى” on November 10, 2017

وضع المخرج حسني صالح، الفنانة إلهام شاهين في ورطة، بسبب تعاقده على إخراج مسلسل “خط ساخن” الذي تقوم ببطولته الفنانة سولاف فواخرجي وسيبدأ تصويره خلال أيام.

وكانت شاهين أعلنت عن تقديمها لمسلسل “قطر الندى” وتولى صالح مهمة إخراجه وتم تأجيله بسبب انشغالها بتصوير فيلم “يوم للستات”، وتقوم إلهام خلال هذه الأيام بالبحث عن سيناريو مناسب لها تعود به للدراما بعد غيابها عامين بعد مسلسل “ليالي الحلمية 6″، من ناحية أخرى تستعد إلهام لتصوير فيلم “نسيم الحياة” خلال الفترة المقبلة، الفيلم من تأليف هناء عطية في ثاني تعاون بينهما بعد فيلم “يوم للستات”، الفيلم من إخراج هالة خليل.

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