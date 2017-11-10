وائل كفوري لم يحسم قراره والمفاجأة في رأس السنة on November 10, 2017

بعد نجاح ألبوم الفنان اللبناني وائل كفوري الغنائي الأخير (w) والذي نافس به على قمة المبيعات في الموسم الصيفي، يفكر وائل حاليا في تصوير كليب غنائي من الألبوم، لكنه وفريق عمل الألبوم حتى الآن لم يستقروا على الأغنية التي ستصور، ووفق موقع «نواعم» نقلا عن مصادر في شركة روتانا المسؤولة عن الألبوم، فإن وائل محتار بين أغنيتين لتصويرهما من بين أغنيات ألبومه الأخير، لكن الأقرب للتصوير هي أغنية «كذابين»، خاصة بعد تحقيقها نجاحا كبيرا فور طرح الألبوم وارتباط الجمهور بها كثيرا، وهو ما ظهر لوائل كفوري في جميع حفلاته بالمهرجانات العربية والدولية أيضا.

ومن بين المخرجين المرشحين بقوة لتولي إخراج الكليب المخرج سعيد الماروق الذي تجمعه بوائل علاقة صداقة قوية، وقد أعرب الماروق عن رغبته في تجديد التعاون مع كفوري في عمل فني جديد خلال الفترة المقبلة.

التعليقات