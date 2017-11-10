نجوم الفن يحيون ذكرى ميلاد الراحلة الكبيرة صباح on November 10, 2017

لا أحد ينكر دور الفنانة صباح في مسيرتها بالفن، وفي ذكرى عيد ميلادها، كان للنجوم رأي في فنها، منهم من عمل معها ومنهم من لم يقدم معها أي عمل.

في البداية قال الفنان حسين فهمي عن الفنانة صباح إنها من الفنانات القلائل التي أخلصت لفنها بشكل كبير، حيث أشترك معها في فيلم “ليلة بكى فيها القمر”، وهو آخر فيلم سينمائي للفنانة الكبيرة، وكان دائما ما تأتي مواقع التصوير قبل موعدها حتى تتحضر لتصوير عدد من مشاهدها، مشيرا أن صباح كانت “تذاكر جيدا”.

أما الفنانة لبلبة فأكدت أن صباح ممثلة ومطربة من العيار الثقيل ولا أحد يستطيع أن ينكر دورها في الحركة الموسيقية العربية، موضحة أن “الشحرورة” من المطربات العظماء كليلى مراد وشادية وفايزة أحمد، وأنها فنانة يُحتذى بها بالنسبة لأي نجمة شابة، لأنها تغني وتمثل وتقدم كل الأدوار، كما لفتت إلى أن صباح هي “عمود من أعمدة الغناء العربي الذي لا يُنسى”.

أما الفنانة الشابة منه فضالي فاعتبرت أن صباح هي من جميلات الشاشة، فعندما يشاهدها الجمهور “يرتاح”، لأنها مبتسمه وطلتها حلوة وتستطيع أن تجذب الكاميرا من أي ممثل، لذلك تعتبر الفنانة بالفعل مثل أعلى في الفن بالنسبة لعدد من الأجيال، موضحة أنه بفقدان “الشحرورة” نفتقد نجمة من العيار الثقيل في التمثيل والغناء .

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