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موقع “غوغل” يحتفل بعيد ميلاد الفنانة الراحلة صباح

on November 10, 2017 0 Comment
موقع غوغل يحتفل بعيد ميلاد الفنانة الراحلة صباح

أحتفل موقع “غوغل” العالمي بميلاد “الشحرورة” صباح، وذلك عن طريق نشر صورة لها على الصفحة الرئيسية للبحث.

ويحتفل غوغل بميلاد الشحرورة التسعين حيث ولدت عام 1927، علمًا أنها توفيت في عام 2014 بعد أن قدمت مشوارا طويلا في عالم الغناء والتمثيل، ومن أشهر أفلامها الرجل الثاني، هذا جناه أبي، ليلة بكى فيها القمر، ومن أشهر أغانيها سلموالي على مصر، بين الأهلي والزمالك، لأ، ساعات ساعات، وقد تم إنتاج مسلسل عن قصة حياتها في عام 2011 قدمته الفنانة كارول سماحة.

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