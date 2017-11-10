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ماجدة الرومي تهدي والدتها أغنية “ايمتين بدّك ترجعي تطلّي أمي”

on November 10, 2017 0 Comment
ماجدة الرومي تهدي والدتها أغنية ايمتين بدّك ترجعي تطلّي أمي

قامت الفنانة ماجدة الرومي بإهداء روح والدتها في ذكرى رحيلها الأولى أغنية مليئة بالشجن والحنين والألم حملت عنوان”ما كنت قول نهار بتفلّي”، من كلمات جرمانوس جرمانوس وألحان مروان خوري، وتوزيع موسيقي لميشال فاضل. وشكّل هذا التعاون حدثا فنيا كبيرا، فالموضوع يطال القلوب الملهوفة إلى الأم الغائبة.

يقول مطلع الأغنية:
“ما كنت قول نهار بتفلّي، ويخلص الصبح وتنعس الفلّه، وإتطلّع ولاقي قبالي الباب، راكع على العتبة عم يصلّي، ويصير يسألني عند لغياب، ايمتين بدّك ترجعي تطلّي، أمي…أمي”.

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