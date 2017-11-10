عاجل: انتشار خبر وفاة سلطان الطرب جورج وسوف.. وهذا هو الرد on November 10, 2017

تداول عدد من محبي سلطان الطرب العربي جورج وسوف، مقطع فيديو قصيرا له على «تويتر» ظهر فيه وهو يرد على شائعات الموت التي تلاحقه كل فترة، نافيًا إياها، معربًا عن استنكاره لها جميعًا.

وقال جورج وسوف في الفيديو، إن شائعات وفاته دائمًا ما تلاحقه قبل الحفلات التي يحييها، موجهًا رسالة لمروجي تلك الشائعات قائلًا «ارحموني شوية».

يذكر أن جورج وسوف ينتظر أن يحيي حفله الغنائي في العاصمة الأردنية عمان الليلة 10 نوفمبر بعدها سيتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس لإحياء حفليين يومي ٢٤ و ٢٥ من الشهر نفسه.

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