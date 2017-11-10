ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل دورها في “سوق الجمعة” on November 10, 2017

نشرت النجمة ريهام عبد الغفور، مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، من يومها الأول في موقع تصوير فيلم “سوق الجمعة” للمخرج سامح عبدالعزيز، وخلاله قامت بتعريف متابعيها بفريق العمل الذي تتعاون معه.

وتقول ريهام عن دورها بالفيلم “أقوم بشخصية نجاة، وهي بيّاعة كبدة على عربية في سوق الجمعة، يستغلها عشيقها في أفعال غير شريفة، الدور جديد عليّ تقريبًا، فلم أقم بدور مشابه له وهو دور جديد بالنسبة لي، والشخصية مختلفة من ناحية الشكل والأداء التمثيلي”، ويشارك في الفيلم النجم عمرو عبد الجليل ودلال عبد العزيز ونسرين أمين ومحمد لطفي وسلوى محمد علي، وهو قصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان.

ريهام عبد الغفور ممثلة مصرية شاركت في أعمال سينمائية، تلفزيونية ومسرحية، نشأت في عائلة فنية فوالدها الفنان أشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق، وبدأت مسيرتها الفنية في عام 2000 بمسلسل “العائلة والناس”، لتستمر في تقديم الأعمال الناجحة خلال 17 عامًا منها مسلسلات حديث الصباح والمساء، العميل 1001 وحارة اليهود، وأفلام ملاكي إسكندرية وصاحب صاحبه، وقدمت 3 مسلسلات في موسم رمضان 2017 هي: لا تطفئ الشمس، رمضان كريم والزيبق

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