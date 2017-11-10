دنيا سمير غانم تكشف أن “نيللي وشريهان” نسخة من بكيزة وزغلول on November 10, 2017

صرَّحت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم بمجموعة من أسرارها الفنية خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة حيث قالت إن مسلسل نيللي وشريهان هو نسخة حديثة من مسلسل بكيزة وزغلول ما بين فتاة مودرن وفتاة شعبية مشيرة إلى أنها رغم أن كل أبطال العمل اجتهدوا وأولهما هي وشقيقتها إيمي إلا أنها لا تستطيع أن تضع نفسها في وجه مقارنة مع إسعاد يونس وسهير البابلي.

وعن مواقفها أثناء تصوير مسلسل “في اللالالاند”، أشارت إلى أن فريق العمل كان يصور في تايلاند وفي ظروف عمل صعبة حيث هاجمهم حشرات نمل كثيرة وطلبت من أحد العاملين أن يقوم برشها بمبيد حشري بسبب لدغات النمل لها موضحة أنها لا تستطيع أن تنسى أنه في إحدى حلقات العمل تم التصوير قبل هبوب عاصفة قاتلة كانت ستودي بحياة فريق العمل لولا رجال الأمن هناك طالبوهم بغادرة منطقة التصوير حتى لا يتعرضون لأي أذى، موضحة أن والدها الفنان الكبير سمير غانم دائمًا كان يقوم بالاشتراك معها في مسلسلاتها الأخيرة بسبب خوفه عليها .

وتحدثت دنيا عن زوجها قائلة إن الإعلامي رامي رضوان زوجها يقدر كثيرا عملها ويحترمه كثيرًا ويقدر تعبها فيه.

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