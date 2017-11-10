دنيا سمير غانم تكشف أن “نيللي وشريهان” نسخة من بكيزة وزغلول

صرَّحت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم بمجموعة من أسرارها الفنية خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة حيث قالت إن مسلسل نيللي وشريهان هو نسخة حديثة من مسلسل بكيزة وزغلول ما بين فتاة مودرن وفتاة شعبية مشيرة إلى أنها رغم أن كل أبطال العمل اجتهدوا وأولهما هي وشقيقتها إيمي إلا أنها لا تستطيع أن تضع نفسها في وجه مقارنة مع إسعاد يونس وسهير البابلي.
وعن مواقفها أثناء تصوير مسلسل “في اللالالاند”، أشارت إلى أن فريق العمل كان يصور في تايلاند وفي ظروف عمل صعبة حيث هاجمهم حشرات نمل كثيرة وطلبت من أحد العاملين أن يقوم برشها بمبيد حشري بسبب لدغات النمل لها موضحة أنها لا تستطيع أن تنسى أنه في إحدى حلقات العمل تم التصوير قبل هبوب عاصفة قاتلة كانت ستودي بحياة فريق العمل لولا رجال الأمن هناك طالبوهم بغادرة منطقة التصوير حتى لا يتعرضون لأي أذى، موضحة أن والدها الفنان الكبير سمير غانم دائمًا كان يقوم بالاشتراك معها في مسلسلاتها الأخيرة بسبب خوفه عليها .
وتحدثت دنيا عن زوجها قائلة إن الإعلامي رامي رضوان زوجها يقدر كثيرا عملها ويحترمه كثيرًا ويقدر تعبها فيه.
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