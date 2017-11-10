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الفنان سعد المجرد يقيم في فرنسا ويمنع من السفر إلى لبنان

on November 10, 2017 0 Comment
الفنان سعد المجرد يقيم في فرنسا ويمنع من السفر إلى لبنان

نفت معلومات خاصة أن تكون الصورة التي نشرها الملحن و الموزع الموسيقي اللبناني جان ماري رياشي مع الفنان المغربي سعد المجرد التقطت في لبنان، وأشارت المعلومات أن صانع أجمل الألحان العالمية التقى النجم الشاب في مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، وهناك تعاون جدي سيرى النور قريبًا ضمن إطار مشروع “out of the blue”الذي يضم عددًا من ألمع النجوم العرب و العالميين وفق صيغة عالمية موسعة .

وأوضحت المعلومات أن المجرد في الوقت الحالي لا يمكنه السفر كونه تحت الإقامة الجبرية في فرنسا نتيجة الدعوى المقامة ضده من قبل الفتاة الفرنسية لورا بريول التي ادعت أنه اغتصبها وهو ينتظر برأته من المحكمة خلال الفترة المقبلة .

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