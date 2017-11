الفنان سعد المجرد يقيم في فرنسا ويمنع من السفر إلى لبنان on November 10, 2017

نفت معلومات خاصة أن تكون الصورة التي نشرها الملحن و الموزع الموسيقي اللبناني جان ماري رياشي مع الفنان المغربي سعد المجرد التقطت في لبنان، وأشارت المعلومات أن صانع أجمل الألحان العالمية التقى النجم الشاب في مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، وهناك تعاون جدي سيرى النور قريبًا ضمن إطار مشروع “out of the blue”الذي يضم عددًا من ألمع النجوم العرب و العالميين وفق صيغة عالمية موسعة .

