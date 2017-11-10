الفنانة الإماراتية أحلام فخورة بأهل الخليج والوطن العربي on November 10, 2017

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، تعليقًا على استبعادها من “The Voice”، مضيفة “كم أنا فخورة بجمهوري، كم أنا فخورة بوطني وبأهلي أهل الخليج، كم أنا فخورة بوطني العربي الكبير، كم أنا فخورة بمحبتكم ودعمكم وهشتاغاتكم. أسعدتوني هذا أكبر تقدير وأكبر نجاح”.

وأضافت أحلام “إذا تعرفون أحلام بتعرفون أنها لا تكل ولا تمل وترفض استراحة المحارب لأنها قائد في مجالها”، وكانت أحلام ردّت على قرار MBC من خلال تعليق نشرته عبر حسابيها على “تويتر” و”إنستغرام” حيث كتبت “محبتي لكم لم ولن تتغير كنتم وستظلون بيتي الأول والدعم الكبير لأحلام، فشكراً على تقديركم لي دائماً وأبداً “.

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