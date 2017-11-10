الأردني منذر رياحنة يتعاقد على بطولة “مشاعر لا تنتهي” on November 10, 2017

تعاقد النجم الأردني منذر رياحنة على القيام ببطولة مسلسل “مشاعر لا تنتهي”، الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، التي تدور في 60 حلقة، وجارٍ حاليا ترشيح باقي أبطاله بعد الاستقرار على ماجد المصري، وحورية فرغلي، ومن تأليف نوال مصطفى، وهو من إنتاج شركة جديد تحمل اسم “الشمس ميديا للإنتاج” والتي تعمل على إنهاء عملية التعاقد مع الثنائي قبل الاتفاقات الرسمية مع باقي المرشحين للمشاركة في البطولة.

وكان قد عُرض لمنذر رياحنة مسلسل “الحرباية” في رمضان الماضي، وهو من بطولة هيفاء وهبي، ودينا، من تأليف أكرم مصطفى، وإخراج مريم أحمدي، وتدور أحداثه حول شخصية “عسلية”، الفتاة الشعبية الفقيرة، التي تتعرض لضغوط من شقيقتها الكبرى ويعيشان في حارة شعبية، إذ تجبرها على الخروج من المدرسة وهي صغيرة، والعمل خادمة في البيوت لدى إحدى الأسر الثرية.

التعليقات