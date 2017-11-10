أسرة شادية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي وقرينته لها on November 10, 2017

وجه خالد شاكر نجل شقيق الفنانة الكبيرة شادية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته لزيارة الفنانة الكبيرة في المستشفى والاطمئنان على حالتها الصحية.وكتب شاكر عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك” “لفتة رائعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه أن يصمم سيادته على زيارة الحاجة شادية بالمستشفى

فور وصوله للمطار عائدا من شرم الشيخ، ليطمئن على صحتها ويتأكد من أنها تحت الرعاية المناسبة واستمع سيادته لشرح الأطباء المتابعين لحالتها، ووعد بتكرار الزيارة.ووجه شاكر الشكر للرئيس قائلا “خالص الشكر والتقدير على الاهتمام والرعاية وباقات الورد الرائعة في يوم سعيد لنا بتحسن حالتها الصحية ووعيها.. حقيقي يا حبيبتي يا مصر”.يذكر أن الفنانة الكبيرة شادية تعرضت مؤخرا لجلطة دماغية تم على إثرها نقلها إلى مستشفى العاصمة بالدقي، ثم إلى مستشفى الجلاء العسكري لاستكمال علاجها.

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