هل كانت السياسة وراء إزاحة أحلام من “ذا فويس”؟ on November 8, 2017

رسمياً.. انضمام نوال الكويتية لبرنامج ذا فويس واستبعاد أحلام

شكل خبر إعلان الفنانة الكويتية نوال، عبر صفحتها الرسمية “تويتر”، انضمامها لأعضاء لجنة التحكيم في برنامج “ذا فويس” مفاجأة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الفنانة الإماراتية أحلام سبق وشاركت في مرحلة “الصوت وبس”، ومرحلة المواجهة.

.وقالت نوال:”أشكر إدارة قناة الـ mbc على دعوتهم الكريمة بمشاركتي كأحد أعضاء اللجنة في برنامج the voice ، سعيدة بالدعوة”.

وانضمت أحلام للجنة “ذا فويس” لهذا العام هي والنجم المصري محمد حماقي، إضافة إلى الفنان اللبناني عاصي الحلاني المتواجد منذ المواسم الماضية. ما تسبب بالكثير من علامات الاستفهام، حول مصير الفنانة أحلام، وهل إعلان نوال جاء كبديل عنها أم لا؟.

وكانت مصادر قد أكدت استبعاد الفنانة الإماراتية أحلام من البرنامج وذلك وفقا لموقع “عين اليوم” .

ورغم عدم صدور أي بيان رسمي سواء من أحلام أو من فريق البرنامج، لكن تغريدة الفنانة الإماراتية قد تكون وراء تصريح الكويتية نوال.

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