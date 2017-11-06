شادية تعود لمنزلها بعد تحسن حالتها الصحية on November 6, 2017

تمكن الفريق الطبي المعالج للفنانة الكبيرة شاديو، بمستشفى الجلاء العسكري، من إذابة الجلطة المخية التي ألمت بها مؤخرًا، وأدخلتها العناية المركزة، إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، حيث أوضح مصدر خاص لـ”الفجر الفني”، أن شادية، غادرت المستشفى متوجهًة إلى منزلها بعد اكتمال علاجها بنجاح.

وأكد طارق مرتضى، المتحدث الرسمى لنقابه الموسيقيين، قائلًا: استجاب الله لدعاء المصريين والعديد من أصدقائها ومحبيها وأتم شفاء معبودة الجماهير.

يُذكر أن الفنانة شادية، تعرضت لوعكة صحية وأصيبت بجلطة في المخ وتم نقلها إلى مستشفى العاصمة الجمعة الماضية، ومنها إلى مستشفى الجلاء العسكري أمس السبت لتلقي العلاج اللازم.

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