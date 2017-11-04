“الهوت شورت” يخضع هيفاء وهبي للمساءلة في مصر on November 4, 2017

لا تكاد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ترفع قدما حتى تغوص الأخرى في الأزمات، فبعد إيقافها عن التمثيل وما صاحبه من شائعات منعها دخول مصر، فوجئت بدعوى قضائية ضدها سببها “الهوت شورت”!









وبالعودة إلى التفاصيل، أحيت هيفاء حفلا غنائيا بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يوم الأربعاء الماضي، لتفاجأ بعدها بأنها مطلوبة للتحقيق أمام نقابة الموسيقيين المصرية بسبب “الشورت” الذي كانت ترتديه في الحفل.

وأعلنت الفنانة اللبنانية الخبر بنفسها، حيث غردت عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “فوجئت منذ قليل أنه تقدمت إحدى الصحفيات بشكوى في حقي لدى نقابة الموسيقيين اعتراضا على الشورت الذي ظهرت به على مسرح الجامعة الأمريكية في القاهرة”.

وتابعت: “فهل أصبح الأمر مقصودا بعد كل ظهور ناجح لي في مصر، أم أن هذا الشكل الحضاري مستغرب لدى البعض؟”. واختتمت كلامها: “المهم أني مطالبة للتحقيق معي أو من ينوب عني في هذه الواقعة”.

من جانبه، أكد الموسيقار حمادة أبو اليزيد، وكيل نقابة الموسيقيين، أنه لم تصدر أية قرارات بوقف هيفاء وهبي أو إحالتها للتحقيق، موضحا أن كل ما في الأمر أن النقابة استدعت مدير أعمالها لتنبيهه فيما يتعلق بالملابس التي تطل بها هيفا خلال حفلاتها في مصر.

وكان طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي بنقابة المهن الموسيقية المصرية قد قال إن موضوع هيفاء وارتدائها “الهوت شورت” على المسرح، لم تتم مناقشته في النقابة من الأساس.

وأضاف: “نحن لسنا في مدرسة، فليس هناك ما يسمى بملابس معينة، ولكن من حق الفنانات أن يرتدين أي ملابس، طالما أنها لم تخرج عن الإطار العام، بالإضافة إلى أن هيفاء وهبي لبنانية، وتقدم حفلة في مصر كل فترة طويلة، وليس كل يوم”.

A night to remember😍 #haifawehbe A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Oct 29, 2017 at 7:48am PDT

It was a lovely night Thank you AUCians😘 till we meet again 💕💕💕💕 All the love #egypt #haifawehbe A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Oct 27, 2017 at 9:27pm PDT

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