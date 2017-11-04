تدهور الحالة الصحية للفنانة المصربة “شادية” on November 4, 2017

أثارت الإعلامية بوسي شلبي قلق الملايين من عشاق صوت مصر، المطربة المعتزلة “شادية”، بعدما طلبت الدعاء لها في إشارة لتعرّضها لأزمة صحية حرجة، وعلم أنّ الفنانة لا زالت موجودة داخل منزلها برفقة أبناء شقيقها، ولم تذهب للمستشفى كما روّج البعض، ولم تدخل غرفة العناية المركزة.

وكانت شادية البالغة من العمر 86 عامًا وفقًا للأوراق الرسمية، قد عانت أزمة صحية غامضة في شهر أغسطس الماضي، وكشفت مديرة منزلها أنها تعاني أعراض الألزهايمر، ولكنّ ابنة شقيقتها نفت القصة برمتها وأكدت أنّ الفنانة القديرة تقيم برفقة ابن شقيقها، وتشاهد التلفزيون بصورة عادية، وتتذكر كل شيء عدا بعض الأوقات تنسى بعض التفاصيل بسبب التقدّم في العمر.

الفنانة القديرة الغائبة عن الأنظار منذ اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، تعرضت لوعكة صحية حرجة، وتخضع لرعاية على مدار اليوم من الأطباء المعالجين، ولكنّ العائلة رفضت نقلها للمستشفى لأسباب خاصة، أهمها الرغبة الملحة للفنانة في عدم التقاط صور لها منذ اعتزالها، والابتعاد عن الأضواء.

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