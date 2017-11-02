فوز فيلم ميل يا غزيل للمخرجة اليان الراهب في ايام طرابلس الوثائقية on November 2, 2017



أسدلت الستارة على أيام طرابلس الوثائقية، بعد عرض ثمانية أفلام وثائقية طويلة تنافست على جائزة الجمهور التي فاز بها فيلم “ميل يا غزيل” للمخرجة اليان الراهب حاصدا أكبر عدد من النقاط.

وتجدر الاشارة الى ان فعاليات أيام طرابلس الوثائقية، تضمنت عرضا لأفلام وثائقية طالبية قصيرة من طرابلس وورشة عمل عن كيفية صناعة وتسويق الأفلام الوثائقية مع المخرجين غسان الخوجة وايلي رزوق.

كما منحت “مؤسسة سينما لبنان” ممثلة بالمخرجة ميريام ساسين منحة مونتاج للمخرج يحيى مراد عن فيلمه “سوق الأحد”.

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