ديانا كرزون تخرج عن صمتها بعد انتشار خبر اختطاف ابنها! on November 2, 2017

نفت الفنانة الأردنية ديانا كرزون خبر اختطاف ابنها، الذي انتشر مؤخرا وأثار جدلا واسعا في الوسط الإعلامي وبين جمهورها.

وعلقت كرزون على الخبر، في تصريح لها، مشيرة إلى أنها ليست متزوجة من الأساس، بالتالي ليست لديها أبناء ووصفت الخبر بالإشاعة السخيفة.

يشار إلى أن كرزون تحتفل هذه الفترة بعيد ميلادها الـ 33، وكانت قد طرحت مؤخرا أجدد أعمالها الفنية، وهي أغنية «سمعني»، عبر القناة الرسمية لإحدى شركات الإنتاج، من كلمات عثمان المنصوري، ألحان يوسف العماني، وتوزيع حسام الدينومكس وماسترينغ طيف عادل.‎

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