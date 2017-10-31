عادل إمام يظهر بعد شائعة وفاته (صور) on October 31, 2017

حسب صحيفة الفجر المصرية، فقد حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير على مشاركة الزعيم عادل إمام، وأسرته الاحتفال بزفاف نجل شقيقته مدير التصوير أحمد عبدالعزيز، على الأستاذة مها مصطفى، وذلك داخل إحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وذلك في أول ظهور للزعيم عقب شائعة وفاته في مستشفى دار الفؤاد، وانتشرت الشائعة وقتها عبر “السوشيال ميديا”، فيما نفى مصدر مقرب من الزعيم لـ”الفجر الفني”، هذه الشائعة.

ومن أبرز حضور الحفل من نجوم الفن يسرا، ميرفت أمين، لبلبة، خالد زكي، أحمد فؤاد، منة شلبي، شرين رضا، بشري، ياسمين رئيس، محمد عادل إمام، السيناريست تامر حبيب، والمنتجان جمال ومحمد العدل، الفنان عمر مصطفي متولي، والمخرجين رامي عادل إمام، هاني خليفة، ساندرا نشأت، علي إدريس وحرمه، المطربة غادة رجب، وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الرقص التي أشعلتها الفنانة الاستعراضية دينا، وصوفيا، والمطرب محمود الليثي.

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