فيديو .. كيف تعاملت أصالة مع زوجات طارق العريان السابقات! on September 6, 2017

علاقة رومانسية مميزة، تجمع المطربةأصالة بزوجها المخرج طارق العريان، بعد 11 عاماً على زواجهما الذي أثمر عن التوأم آدم وعلي.

الثنائي سبق له الزواج، حيث كانت أصالة متزوجة من أيمن الذهبي، فيما سبق لطارق العريان أن تزوج من الإعلامية المصرية إنجي علي، إضافة لزيجة أخرى تمت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وفي لقاء تلفزيوني تحدثت أصالة عما تحبه في زوجها طارق العريان الذي تناديه دائما بـ “تيتو”، حيث أكدت أنها تحب هدوءه إضافة إلى كونه “ما بيبصبص”، في إشارة إلى كونه لا يغازل النساء، معترفة بكونها هي من وقعت في حبه أولا.

أما ما يخص تعاملاتها مع علاقات زوجها العاطفية السابقة، فقد أكدت أنها تحترم هذه العلاقات، كما أنها بادرت لإعادة علاقتها بالإعلامية إنجي علي، خاصة وأنهما كانتا صديقتين قبل زواجها من طارق العريان.

غير أن العلاقة توقفت بسبب الزواج، ولكن أصالة بادرت من أجل عودة الصداقة، خاصة وأن هناك أصدقاء مشتركين بينهما، كما أنها تكره الأجواء المتوترة.

وخلال رحلة أصالة وزوجها إلى الولايات المتحدة الأميركية، طلبت منه أن تتعرف على حبيبته السابقة التي تعيش هناك، خاصة وأنها كانت تتولى رعاية زوجها أثناء دراسته بأميركا، مشيرة إلى كونها أحبتها كثيراً حينما تعاملت معها.

وكشفت أصالة عن كونها شعرت أن عمرها 18 عاما حينما تزوجت من طارق العريان، حيث صارت تعيش مراحل عمرية لم تمر بها من قبل، بسبب بدايتها الفنية التي كانت تقلد فيها كبار المطربات. حيث كانت تختار دائما ملابس وقصات شعر تناسب الكبار، ولم تكن تعيش مرحلتها العمرية في ذلك الوقت، وهو ما تسبب في تقلبات بالمراحل العمرية لديها.

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