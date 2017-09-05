حارس مايكل جاكسون الشخصي يفجّر مفاجأة غير متوقعة عن علاقته بالأميرة ديانا on September 5, 2017

أكد ““مات فيديس” الحارس الشخصي لملك البوب الراحل “مايكل جاكسون”، أنّ الأخير كان واقعاً في حب الأميرة ديانا، مشيراً إلى أنه أراد الزواج منها وفق صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي تبادل مكالمات هاتفية في أوقات متأخرة من الليل، وظل متعلقا بها لفترة طويلة ورغب في تطوير العلاقة بينهما بشدة، ولكن العلاقة لم تشهد أي تقدم.

وأشارت إلى أن جاكسون التقى بديانا مرة واحدة في 16 يوليو، خلال جولته في عام 1988، لكنه صرف آلاف الدولارات على الاتصال بها في قصر كنسينغتون.

يشار الى أن محبي الأميرة البريطانية الراحلة ديانا احيوا الخميس على أبواب قصر كنسينجتون ذكرى رحيلها الـ20.



وأثارت وفاة الأميرة ديانا عن عمر يناهز 36 عاما أكبر موجة من الحزن شهدتها بريطانيا في تاريخها الحديث، واعتبرت نقطة تحوّل رئيسية في العلاقة بين الأسرة المالكة والشعب في بريطانيا.

وبينما انحسر التحفظ التقليدي ليفسح المجال أمام التعبير بحرية عن المشاعر، تحدث الأميران وليام وهاري نجلا الأميرة الراحلة بشكل منفتح عن الصدمة التي كابداها لدى خسارة والدتهما، في إطار حملة أوسع للحديث عن مشاكل الصحة النفسية.

وكتبت صحيفة “صن” الواسعة الانتشار الخميس تقول “لن ينسى أي شخص كان على قيد الحياة قبل 20 عاما اللحظة التي سمع فيها نبأ وفاة الأميرة ديانا، أو الأحزان التي عمت البلاد”.

وجددت الذكرى العشرون لوفاة الأميرة ديانا مشاعر الإعجاب بالمرأة التي تصدرت عناوين الصحف حول العالم عندما تزوجت ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في حفل أسطوري عام 1981، قبل أن ينفصلا بالطلاق وسط ظروف مريرة عام 1996.

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